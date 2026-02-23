Нетната печалба на Групата Fibank в края на декември е 189.18 млн. лева

Нетната печалба на Групата Fibank („Първа инвестиционна банка“ АД) към края на декември миналата година възлиза на 189.18 млн. лева, показват числата в тримесечния консолидиран отчет на дружеството. Печалбата й преди данъчно облагане за периода е 212.6 млн. лева.

Общите приходи от банкови операции от началото на 2025 г. са в размер на 584.99 млн. лв. при 613.2 млн. лв. за същия период на 2024 година. Нетният лихвен доход между януари и декември е на стойност 474.79 млн. лв. и това е с ръст от 8.1 млн. лв. на годишна база. Нетният доход от такси и комисиони е 181.66 млн. лв. и е с 9.28 млн. лв. по-висок спрямо дванадесетте месеца на 2024 година.

Активите на Групата към края на декември достигат 19.16 млрд. лв., като отбелязват увеличение спрямо края на 2024 г. от 2.3 млрд. лева. По този показател „Първа инвестиционна банка“ АД запазва мястото си сред водещите банки в българската банкова система.

Депозитите от други клиенти към края на декември са в размер на 15.49 млрд. лв.

и са с нетно увеличение за 2025 г. от 1.53 млрд. лева. И по този показател Групата поддържа позицията си в първите кредитни институции в страната.

Счетоводният собствен капитал към края на декември възлиза на 1.91 млрд. лв. и нараства със 180 млн. лв. през миналата година. Счетоводната стойност на акция в лева на консолидирана основа се повишава от 11.56 лв. към края на 2024 г. до 12.81 лв. към декември миналата година.

Вземанията на Групата от клиенти по балансова стойност са в размер на 9.83 млрд. лв., като увеличението спрямо края на 2024 година е с 129 млрд. лева.

Към декември миналата година общият брой на клоновете и офисите на „Първа инвестиционна банка“ АД в България е 114. От тях 34 локации има в София и 80 в градовете извън столицата. „Броят на клоновете и офисите отразява придържането към политиката за синергия и поддържане на оптимална ефективност на клоновата мрежа“, отбелязват от банката.

В момента акциите на кредитната институция на „Българска фондова борса“ се търгуват по 3.41 евро за един брой, като за последните дванадесет месеца показаха стабилен ръст. А това означава пазарна капитализация от 508 379 168 евро. Този растеж на цената е подкрепен от добрите резултати през 2025 година.