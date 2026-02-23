До няколко дни ще са ясни параметрите на новия удължителен закон за бюджета

Удължителният закон, с който се уреждат приходите и разходите на държавата, изтича в края на март, а служебното правителство възнамерява да внесе нов, а не редовен бюджет

5-процентното увеличение на заплатите в публичния сектор ще се запази и при новия удължителен бюджет, обяви служебният министър на финансите Георги Клисурски.

До няколко дни ще станат ясни и параметрите на законопроекта, който служебният кабинет ще представи на Народното събрание.

Удължителният закон, с който се уреждат приходите и разходите на държавата, изтича в края на март, а служебното правителство възнамерява да внесе нов, а не редовен бюджет.

Министър Георги Клисурски е убеден, че увеличението на заплатите трябва да се запази:

„Истината е, че много от ведомствата, министерствата и общините все още не са увеличели заплатите на служителите дори с тези 5%, въпреки че те влизат в сила със задна дата от първи януари, така че по-скоро тука аз призовавам всички ръководители на ведомство и държавни структури да въведат и сега предвиденото увеличение“, каза той.

На въпрос на БНР дали ще запази постовете на ръководителите на Националната агенция за приходите, Агенция „Митници“ и другите структури, на които финансовото министерство е принципал, Клисурски заяви:

„Към момента, тази седмица включително, ще се запозная подробно с дейността на колегите, а преди да съм запознат с данните, също няма как да коментираме подобна тема“.

Клисурски беше попитан и дали служебното правителство възнамерява да изтегли нов външен дълг, но финансовият министър припомни, че за да се прибегне към подобна стъпка, е необходим редовен бюджет.