Служебният кабинет отмени решението на предшествениците за шефа на ДАНС

Депутатите приеха процедурните правила за избор на председател на ДАНС

Министерският съвет прие решение, с което отмени това на предшествениците си от кабинета на Росен Желязков, отнасящо се до избора на нов председател на ДАНС. По-конкретно кабинетът на Андрей Гюров отмени Постановлението на Министерския съвет под № 750 от 2025 година.

По-конкретно на 2 септември 2025 г. кабинетът „Желязков“ изпрати до президента Румен Радев искане за съгласуване на кандидатурата на Деньо Денев като председател на ДАНС. Той до този момент е и.ф. председател на Държавната агенция „Национална сигурност“. Назначен е на поста от 5 юни 2025 г., като преди това – от август 2023 г. – е заместник-председател в същата агенция.

