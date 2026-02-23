Първият дипломат на ЕС Кая Калас ограничи броя на руските дипломати в Брюксел до 40

Реших да огранича присъствието на служителите в руската мисия в ЕС до 40 души, съобщи върховният представител по външната политика и сигурност Кая Калас след заседанието на министрите на външните работи в Брюксел.

Те не успяха да постигнат споразумение върху 20-ия санкционен пакет срещу Русия заради ветото на Унгария. Калас изрази опасение, че ракетите от Иран може да стигнат до Европа.

„Имали сме този сценарий и преди, но сме стигали до решения, така че работата продължава“, увери Калас и изрази съжаление, че санкционният пакет не бе приет преди навършването на 4-тата годишнина от руската инвазия в Украйна утре. „Трудно ми е да повярвам, че предизборната кампания в Унгария носи бонуси с посланията срещу помощта за Украйна, като се има предвид нейната история“, подчерта Калас.

Запитана дали Украйна трябва да ремонтира петролопровода „Дружба“, по който Русия подаваше нефт към Унгария и Словакия и заради което Унгария заплаши да наложи вето не само върху санкционния пакет, но и върху помощта за Украйна от 90 млрд. евро, тя отговори:

„Това трябва да направи Русия, защото те бомбардираха тръбопровода. И не само него, а 80 на сто от енергийната инфраструктура. Аз не мога да обвинявам украинците, че поправят мрежата си, от която хората се нуждаят при температури от минус 25 градуса и дават приоритет на хората, които страдат, пред този петролопровод, който просто пренася евтин нефт до други страни“.

Калас определи като „много тесен“ прозореца за дипломатична възможност за решаването на спора между Съединените щати и Иран и допълни, че те стремглаво се доближават до войната. Тя подчерта, че ескалацията е много опасна не само за региона, но и за Европа:

„Въпросът е в риска от ответен удар и опасенията, които имаме, за програмата за балистични ракети на Иран. По ядрената програма имаше някакъв мониторинг какво се случва, но когато става дума за програмата за балистични ракети, тя е много опасна за страните около Иран и като се има предвид колко далече могат да стигнат, те са заплаха и за Европа“, обясни тя.

Калас допълни, че според експерти от региона, този конфликт няма да бъде в малък мащаб.