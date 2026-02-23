РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Условна присъда за мошеничка, измамила хлътнал австриец

телефонна измама

Районният съд в Добрич прочете осъдителна присъда за 52-годишна жена от село Каблешково, измъкнала от наивен австрийски гражданин над 7500 евро с очакването да се задомят. Запознанството станало в интернет, а общуването продължило в социална мрежа, след което се „задълбочило“ с телефонни разговори.

Когато австриецът клъвнал на уверенията за изпитвани към него чувства, връзката се извисила до редовни искания за преводи на различни суми пари. Романтиката продължила година и половина, в която човекът очаквал кандидат булката да пристигне в австрия и да заживеят заедно там. Присъдата е условна, заради официално чистото съдебно минало на мошеничката.

Новини от България и света.

