За модернизация на продукти за отбраната или с двойна употреба има бюджет от 70.6 млн. евро

На 5 март от 10:30 часа Министерството на иновациите и растежа организира онлайн информационен ден по процедурата за укрепване на промишления капацитет в областта на отбранителните способности.

Желаещите да участват могат да се включат от следния линк: https://mig.webex.com/mig/j.php?MTID=m51ea24baf3a15e1e6c2f4134c492bb7a. Номерът на срещата е 2744 615 9224, а паролата – 123456.

Кандидатстването по мярката започна на 12 януари и ще продължи до 15 април.

Проектни предложения могат да подават микро-, малки, средни и големи компании. Бюджетът е 70.6 млн. евро, като средствата могат да се инвестират в нови машини, съоръжения, оборудване, специализиран софтуер, както и патенти, лицензи и ноу-хау. Целта е да бъдат модернизирани производствата на продукти, свързани с отбрана, или на изделия с двойна потреба. Стоки с двойно предназначение са например високопроизводителни компютри и микропроцесори, радарни системи, лидари, криптографски софтуер, дронове, други безпилотни апарати и други.

Мярката е по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“,

съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

По време на онлайн информационния ден експертите на Министерството ще дадат подробности за допустимите кандидати и дейности, за финансирането и ще отговорят на всички възникнали въпроси. Представителите на фирмите могат да поискат разяснения и през системата ИСУН, като отговорите ще се публикуват както в нея, така и в сайта на Министерството на иновациите и растежа.