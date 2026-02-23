Бейзболната карта на T206 Sweet Caporal от 1909 г. се продаде на търг за над 5 млн. долара

Легендарната бейзболна карта T206 Sweet Caporal от 1909 г. с образа на американският бейзболист Йоханес Питър „Хонус“ Вагнер (Honus Wagner) бе продадена за впечатляващите 5.12 млн. долара чрез аукционната къща Goldin Auctions, превръщайки я в третата най-скъпа продажба на този емблематичен модел.

Бейзболната карта е истинска рядкост – съществуват малко над 50 известни екземпляра. Още по-забележителното е, че тя е била пазена 116 години в едно и също семейство, далеч от публичното внимание, преди да се появи в сериала на Netflix „King of Collectibles“.

Смятана за „светия граал“ в колекционерството на спортни карти – T206 Wagner, е изтеглена от производство още през 1909 г. по искане на самия Вагнер – факт, който допълнително засилва митичния ѝ статус и астрономическата ѝ стойност.