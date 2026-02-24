Градският транспорт е в тежко финансово състояние, увеличенията на заплатите трябва да са обвързани с реформи, заяви Терзиев

Кметът на София Васил Терзиев заяви, че столичният градски транспорт се намира в сериозен финансов дефицит и всяко увеличение на възнагражденията трябва да бъде съобразено с възможностите на бюджета и съпроводено с реформи.

В позиция във Фейсбук по повод среща със синдикатите, които настояват за по-високи заплати и подготвят протести, кметът посочва, че системата е в недостиг от десетки милиони левове. По думите, му основен приоритет остава запазването на съществуващите линии и персонал.

Терзиев отбелязва, че дори увеличение от 50 евро на служител би струвало около 7,5 млн. евро годишно на бюджета. Според него предходното повишение „на калпак“ е довело до структурен дефицит, без да реши проблема с недостига на шофьори.

Терзиев допълва, че около 10% от транспортния пробег не се изпълнява, което допълнително затруднява системата. Той подчертава, че бюджетът е „на ръба“ и всяко ново увеличение трябва да бъде финансово обезпечено и насочено към най-засегнатите сектори.

В позицията си градоначалникът поставя и въпроса защо синдикални протести не е имало в предходни периоди, когато управлението е било в ръцете на други политически сили.

От Столичната община съобщават, че се работи по въвеждане на по-строг контрол и одит на разходите в транспортната система. Администрацията заявява готовност за диалог със синдикатите, като подчертава, че решенията трябва да гарантират както интересите на служителите, така и дългосрочната финансова стабилност на сектора.