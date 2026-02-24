Прокуратурата образува проверка срещу служебния министър на вътрешните работи

Наблюдаваме паническите ходове на една система, която усеща края си. Това заяви в интервю за общественото радио служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев.

„Вчера вечерта бях информиран от ръководството на ГДБОП, че прокуратурата е разпоредила предварителна проверка срещу мен. След като господин Сарафов след края на юли спря да бъде изпълняващ функцията главен прокурор, той влезе в ролята на на изпълняващ функциите кинокритик, любител на филма „Туйн Пийкс“. Започна да ни въвежда в една предварително зададена версия за това какво се е случило в Петрохан, което спомогна за филмирането на много хора. Мен този сценарий за филм на ужасите няма да ме изплаши. Връщане назад няма„, каза Дечев.

„В прокуратурата се появи сценарий от баш сценаристите, от бившето шоу на Слави Трифонов, под формата на сигнал. Вместо да търси обективната истина по случая „Петрохан – Околчица“, за нападението срещу кмета на Бистрица, за всички неразкрити и неразследвани престъпления в държавата, прокуратурата тръгва в паническа атака срещу мен, като вътрешен министър“, заявява още вътрешният министър.

Дечев заяви, че е готов да окаже пълно съдействие на служителите от ГДБОП. Той категорично отрече да е упражнявал натиск върху когото и да било по повод срещата си с разследващ полицай по случая „Петрохан“. По думите му действително се е видял с колега, ангажиран с разследването, но единствено за да се запознае по-бързо с фактите. Срещата била кратка – „на кафе“, след което се разделили. Министърът подчерта, че като ръководител има право по всяко време да се информира за случващото се в МВР и че за него няма почивни дни. Целта му била да навлезе максимално бързо в детайлите, за да подпомогне работата на екипа. Той добави и че има притеснения относно възможни течове на информация, когато се опитва да изясни важни въпроси.

Междувременно от „Има такъв народ“ съобщиха, че техните депутати Тошко Йорданов и Александър Рашев са подали сигнал до прокуратурата с искане да се провери дали служебният вътрешен министър е оказвал натиск върху служители на МВР – както ръководни, така и оперативни, във връзка с разследването на случая „Петрохан“, включително дали е настоявал за оставки.

На следващия ден Слави Трифонов също се включи по темата с публикация във „Фейсбук“. Той отправи въпроси към министъра – дали е привиквал в софийски ресторант полицаи, работещи по случая, дали им е оказвал натиск да прикриват следи, свързани с „Продължаваме промяната-Демократична България“, и дали прокуратурата ще провери тези твърдения, ако се окажат основателни.

Впоследствие стана ясно, че прокуратурата е започнала проверка по сигнал, получен по електронна поща. Това потвърди в ефира на „Би Ти Ви“ заместник-градският прокурор Десислава Петрова, като уточни, че на този етап не може да се прецени дали има основания за повдигане на обвинение.

В официална позиция министърът отрече да се е намесвал в разследването на „Петрохан“. Той заяви, че не е давал указания кои доказателства да бъдат приемани или отхвърляни и какви версии да се следват, а очаква пълно и обективно разследване по двете досъдебни производства – „Петрохан“ и „Околчица“. По думите му само разкриването на истината може да внесе спокойствие в обществото. Той отново подчерта, че твърденията за намерения да уволнява разследващи, да образува дисциплинарни производства или да преназначава служители не отговарят на истината.

От изявлението на Дечев по БНР стана ясно още, че Георги Пандев се очаква да поеме поста главен секретар на МВР. Още днес той ще бъде назначен за заместник-главен секретар, докато се чака решението на президента Илияна Йотова дали да освободи настоящия титуляр Мирослав Рашков. В понеделник правителството вече предложи отстраняването на Рашков, а ако това стане факт, именно Пандев се очаква да заеме поста.

Дечев съобщи и имената на бъдещите си заместници. Това ще бъдат Иван Анчев – с опит в службите за сигурност и като полицейски аташе във Вашингтон, бившият директор на МВР в Бургас Калоян Калоянов и бившият ръководител на СДВР Калоян Милтенов.