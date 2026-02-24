РЕГИСТРИРАЙ СЕ
С биене на камбаната започна търговията с акции на „Сирма Груп“ във Франкфурт

Цветан Алексиев изп директор Сирма Груп Холдинг

От днес, 24 февруари, акциите на Sirma Group Holding AD (Sirma) се търгуват вече и на Frankfurt Stock Exchange чрез EuroBridge Market – сегментът за двойно листване на български компании в Германия и България, съобщиха от „Българска фондова борса“.

На 24 февруари беше организирана церемония по биене на камбана на пода на Франкфуртската борса, с което символично се постави началото на търговията на компанията в Германия. Събитието отбеляза успешното завършване на процеса по двойно листване и открива нови възможности за растеж в един от водещите финансови центрове в Европа. Съвместните усилия на българската и германската борса откриват пътя към глобалните инвеститори.

Sirma Group e втората компания на сегмента за двойно листване след Shelly Group.

Sirma е технологична компания, която разработва интелигентни софтуерни решения още от създаването си през 1992 година. Като европейска технологична група, „Сирма“ предоставя корпоративни софтуерни решения със силен и нарастващ фокус върху изкуствения интелект като ключов фактор за бизнес трансформация. Компанията e листната на „Българска фондова борса“ (БФБ) през 2015 година.

Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ, отбеляза, че днес отбелязваме много повече от церемония по листване на нова компания.

frankfurt fondova borsa deutsche boerse bull and bear

Пазарът EuroBridge е стратегическа инициатива на „Българска фондова борса“ и партньорите й от Германската фондова борса.

„Целта е ясна и силна – да създава възможности за растеж за големите и амбициозни емитенти, да повиши тяхната ликвидност и пазарната оценка. Sirma е ярък пример за активна, международно призната и иновативна компания – такива, за каквито беше създаден пазарът EuroBridge. Нашата амбиция е да видим още повече регионални лидери да поемат по този път. Искрени поздравления за екипа на Sirma и нашите партньори от Deutsche Borse“, посочи Моравенов.

Според Цветан Алексиев, изпълнителен директор на „Сирма Груп Холдинг“,

Цветан Алексиев Сирма Груп

Франкфурт предлага перфектната комбинация от технологично ориентирани инвеститори,

близост до основните ни пазари в DACH региона и Западна Европа и строги стандарти за корпоративно управление, които напълно съответстват на нашата философия. „Това е идеална платформа за повишаване на глобалната видимост на „Сирма“ в този ключов етап от растежа ни. Това е определящ момент за компанията и затвърждава решението ни да направим смела крачка към един от най-утвърдените финансови центрове в Европа. Възприемаме това като положителен сигнал както към международните инвеститори, така и към българските компании, готови да се конкурират на глобалната сцена.“

