С биене на камбаната започна търговията с акции на „Сирма Груп“ във Франкфурт

От днес, 24 февруари, акциите на Sirma Group Holding AD (Sirma) се търгуват вече и на Frankfurt Stock Exchange чрез EuroBridge Market – сегментът за двойно листване на български компании в Германия и България, съобщиха от „Българска фондова борса“.



На 24 февруари беше организирана церемония по биене на камбана на пода на Франкфуртската борса, с което символично се постави началото на търговията на компанията в Германия. Събитието отбеляза успешното завършване на процеса по двойно листване и открива нови възможности за растеж в един от водещите финансови центрове в Европа. Съвместните усилия на българската и германската борса откриват пътя към глобалните инвеститори.

Sirma Group e втората компания на сегмента за двойно листване след Shelly Group.

Sirma е технологична компания, която разработва интелигентни софтуерни решения още от създаването си през 1992 година. Като европейска технологична група, „Сирма“ предоставя корпоративни софтуерни решения със силен и нарастващ фокус върху изкуствения интелект като ключов фактор за бизнес трансформация. Компанията e листната на „Българска фондова борса“ (БФБ) през 2015 година.



Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ, отбеляза, че днес отбелязваме много повече от церемония по листване на нова компания.

Пазарът EuroBridge е стратегическа инициатива на „Българска фондова борса“ и партньорите й от Германската фондова борса.

„Целта е ясна и силна – да създава възможности за растеж за големите и амбициозни емитенти, да повиши тяхната ликвидност и пазарната оценка. Sirma е ярък пример за активна, международно призната и иновативна компания – такива, за каквито беше създаден пазарът EuroBridge. Нашата амбиция е да видим още повече регионални лидери да поемат по този път. Искрени поздравления за екипа на Sirma и нашите партньори от Deutsche Borse“, посочи Моравенов.



Според Цветан Алексиев, изпълнителен директор на „Сирма Груп Холдинг“,

Франкфурт предлага перфектната комбинация от технологично ориентирани инвеститори,

близост до основните ни пазари в DACH региона и Западна Европа и строги стандарти за корпоративно управление, които напълно съответстват на нашата философия. „Това е идеална платформа за повишаване на глобалната видимост на „Сирма“ в този ключов етап от растежа ни. Това е определящ момент за компанията и затвърждава решението ни да направим смела крачка към един от най-утвърдените финансови центрове в Европа. Възприемаме това като положителен сигнал както към международните инвеститори, така и към българските компании, готови да се конкурират на глобалната сцена.“



