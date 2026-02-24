Sotheby’s отчита консолидирани продажби за 2025 г. на стойност 7.1 млрд. долара

Аукционната къща Sotheby’s отчете рекордни резултати за 2025 г. с консолидирани продажби от 7.1 млрд. долара – ръст от 18% спрямо 2024 г., и приходи от 1.4 млрд. долара, което е увеличение от 21 процента. Първият сезон в новата централа в сградата „Бройер“ в Ню Йорк отбеляза историческа продажба. Портретът на Елизабет Ледерер (1914-1916 г.) на Густав Климт достигна цена от 236.3 млн. долара, рекорд за модерно изкуство на търг, което вдъхна нов импулс на глобалния арт пазар и повиши увереността на колекционерите с високи доходи.

Главният изпълнителен директор Чарлз Ф. Стюарт коментира, че втората половина на годината е била рекордна за Sotheby’s, с най-високото търсене от купувачи в историята на компанията. Компанията откри нови галерии и разшири присъствието си в Париж, Хонконг, Цюрих, Абу Даби и Саудитска Арабия, както и чрез нови направления като Sotheby’s Media.

Рентабилността също се подобри – коригираната оперативна печалба достигна 363 млн. долара, с 26% повече спрямо 2024 г., а нетният дълг беше намален с 27% до 818 млн. долара. Главният финансов директор Дейвид Коунатор (David Kownator) заяви, че компанията влиза в 2026 г. с най-ниско ниво на дълг за последните шест години и добра ликвидност.

През 2025 г. Sotheby’s отбеляза рекордни нива на наддаванията с много нови и млади купувачи – 35% от участниците се явяваха за първи път. Компанията продаде най-ценните колекции във всеки регион и за шести път за последните седем години – най-ценната колекция изкуство.

Sotheby’s Financial приключи успешно петгодишното си партньорство с Alexander Klabin и Ancient, като увеличи портфолиото си с над 1 млрд. долара, въведе нови финансови продукти и утрои рентабилността. През януари 2026 г. беше издадена нова емисия ценни книжа за 900 млн. долара, обезпечени със заеми върху изкуство и колекционерски автомобили.

Консолидираните резултати включват глобалните дивизии Fine Art и Luxury, финансовите услуги и портфолиото с недвижими имоти на компанията.