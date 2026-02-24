Най-доброто силово упражнение за бегачи

Но силните бегачи не се изграждат само с бягане. Независимо от нивото ви, силовите тренировки са задължителни. Те ви помагат да бягате по-ефективно, да се предпазите от травми и да издържате по-дълго. Затова много треньори вече включват структурирани силови сесии наред с плановете за километраж.

„Силовите тренировки изграждат устойчивостта на мускулите, сухожилията и ставите, от която се нуждаете, за да поемате удара ефективно, да запазвате добра форма, когато сте уморени, и да намалите вероятността от контузии“, обяснява Laura Hoggins, треньор по бягане, персонален треньор и сертифициран специалист по сила и кондиция.

Кое е упражнението?

Докато много бегачи се фокусират върху плиометрика и експлозивни движения като скокове върху кутия или подскоци, любимото упражнение на Хогинс е разкраченият клек (split squat). Той може да се прави у дома или във фитнеса и изисква много малко пространство или оборудване. Ето защо тя го препоръчва и как разкраченият клек може да ви направи по-силен и по-издръжлив бегач.

„Начинът, по който обяснявам бягането на клиентите, е че то представлява поредица от подскоци на един крак“, казва Хогинс. „Ето защо това движение ще ви помогне да станете по-силен бегач. Разкраченият клек на практика запълва пропастта между силата във фитнеса и изискванията на бягането. Когато долната част на тялото е силна, балансът се подобрява, което естествено води до по-добра крачка и по-ефективно бягане.“

Как се прави разкрачен клек

Това е едностранно упражнение – работи се по една страна на тялото наведнъж и се тества балансът. Изпълнява се така:

Застанете с крака на ширината на раменете и направете голяма крачка напред, като стъпите стабилно с левия крак. Дръжте таза изправен и повдигнете задната пета, така че само пръстите на десния крак да докосват пода. Това е началната позиция. Представяйте си, че стъпвате върху релси, а не върху въже. Свийте и двете колена и спуснете коляното на задния крак към пода, като държите предното коляно и глезена подравнени. Задръжте за кратко в долната позиция, след което използвайте двата крака, за да се изправите обратно. Направете повторенията от тази разкрачена позиция, след което сменете страната.

Хогинс препоръчва 3–4 серии по 6–10 повторения на крак.

Защо разкраченият клек е най-доброто силово упражнение за бегачи

Хогинс обяснява, че това упражнение е „изключително полезно за бегачи, защото тренира сила, стабилност и контрол в областта на тазобедрените стави, коленете и глезените и разкрива дисбаланси, преди те да се превърнат в травми“.

С други думи, то укрепва мускулите, на които бегачите разчитат, помага ви да поддържате темпо и подобрява икономичността на бягането. Разкраченият клек подобрява и оттласкването от земята, стойката при умора и може да намали често срещани травми от пренатоварване като болки в кръста и коленете, „шин сплинтс“ и проблеми с ахилесовото сухожилие.

Бягането е натоварващо за ставите – всяка крачка създава реактивни сили от земята. За да ги защитят, бегачите трябва да развият устойчивост в мускулите, сухожилията и ставите, които да поемат част от това натоварване.

Разкрачените клекове са особено ефективни, защото изграждат сила на един крак, подобряват стабилността в тазобедрените и коленните стави и увеличават поносимостта към натоварване. Получавате и по-добър баланс, тъй като тренирате всеки крак поотделно – точно както при бягане. Освен това работите в пълен обхват на движение с по-малко натоварване върху кръста в сравнение със стандартния клек.

Как да направите разкрачените клекове още по-ефективни

Авторката споделя, че е изпълнявала разкрачени клекове по време на подготовката си за полумаратон, започвайки само със собствено тегло. С времето е добавила дъмбел или пудовка отпред (тип „гоблет“) и е преминала към варианта български разкрачен клек, като повдига задния крак, за да увеличи трудността и дълбочината.

Тази позиция подобрява стабилността на таза и подравняването на тазобедрените стави и коленете. Можете да използвате стол у дома, пейка във фитнеса или дори TRX, за да добавите нестабилност, която ангажира коремната мускулатура и увеличава дълбочината и подвижността в тазобедрените стави. Подгответе се да се поклатите!

Можете също леко да се наведете напред, за да натоварите повече седалищните мускули и задното бедро, или да останете изправени, за да акцентирате върху квадрицепсите. Както казва Хогинс: „Възможностите с разкрачените клекове са безкрайни и дори тренировки два пъти седмично могат да доведат до осезаема разлика.

Ключът е да поставите качеството пред количеството и да се движите бавно и контролирано, преди да добавите тежест. Така тренирате тялото си да бъде по-устойчиво, по-ефективно и по-добре подготвено за натоварване – отлична основа за бягане без контузии.“

