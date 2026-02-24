Не може да има мир в Европа без траен мир в Украйна, категоричен е Рюте

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че устойчив мир в Европа е невъзможен без справедливо и трайно решение на войната в Украйна. Изказването му беше направено по повод четвъртата годишнина от началото на руската инвазия на церемония в централата на Алианса в Брюксел, предаде БТА.

По думите му, прекратяването на бойните действия не е достатъчно, ако не бъде гарантиран дългосрочен мир. Той подчерта, че украинската армия трябва да остане достатъчно силна, за да предотврати бъдещи нападения.

Рюте призова руския президент Владимир Путин да докаже с действия, ако действително желае мир, и отбеляза, че американският президент Доналд Тръмп също е заявил стремеж към бързо прекратяване на войната.

Генералният секретар изтъкна, че НАТО ще продължи да подкрепя Украйна – както сега, така и в бъдеще. Според него помощта трябва да бъде не само обещание, а реална – включително с доставки на боеприпаси, докато бойните действия продължават.

Рюте отбеляза още, че Русия не е постигнала целите си на бойното поле и че украинският народ заслужава справедлив и траен мир.