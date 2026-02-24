РЕГИСТРИРАЙ СЕ
CK Hutchison смята контрола на Панама върху пристанищата на канала за „незаконен“

Шлюзовете-при-Гатун-Панамски-канал-Panama_Canal_Gatun_Locks

От хонконгският конгломерат CK Hutchison Holdings Limited заявиха, че считат решението на панамското правителство да поеме контрола върху терминалите в пристанищата Балбоа и Кристобал, управлявани преди това от Panama Ports Company (PPC), дъщерно дружество на конгломерата, за „незаконно“. Това се посочва в прессъобщение, разпространено от CK Hutchison Holdings Limited (CKHH).

„CKHH счита резолюцията, изпълнителната заповед, предложеното прекратяване на концесията на PPC и изземването на терминалите за незаконни. Действията на Панама също така представляват сериозни рискове за операциите и безопасността на терминалите Балбоа и Кристобал. Нито едно от действията на Панама не е било координирано с PPC“, се казва в изявлението. В прессъобщението се подчертава, че PPC и CKHH ще продължат да се консултират с правни съветници относно решението на панамския съд и „това насилствено изземване“ и ще използват „всички налични правни средства за защита“.

САС: „Българска православна старостилна църква“ трябва да бъде дерегистрирана

В края на януари Върховният съд на Панама обяви, че след „задълбочени обсъждания“ е обявил за противоконституционни пристанищните споразумения между Панама и PPC за разработването, изграждането, експлоатацията, администрирането и управлението на контейнерни терминали в пристанищата Балбоа и Кристобал, разположени от двете страни на Панамския канал. На сутринта на 23 февруари (панамско време) „Официален вестник на Панама“ публикува решение на Върховния съд и изпълнителен указ на президента, с които се разпорежда „временното управление, администриране и контрол на всички пристанищни съоръжения, инфраструктура, оборудване, транспорт и технологични системи на терминалите Балбоа и Кристобал“.

Хонконгският конгломерат CK Hutchison притежава 90% дял в PPC,

която имаше 25-годишна концесия за експлоатация на тези пристанища, подновена през 2021 година. На 5 март 2025 г. CK Hutchison обяви, че ще продаде 90% си дял в Panama Ports Company на американски инвеститори. Това решение обаче предизвика остри критики в Китай, където продажбата на панамските пристанища беше счетена за „предателство спрямо китайския народ“. Очакваше се сделката за пристанищата да бъде подписана на 2 април миналата година. Впоследствие обаче се появиха съобщения, че официалното подписване е отложено, тъй като китайската държавна администрация за регулиране на пазара продължава да преглежда споразумението за съответствие със законите и разпоредбите. Оттогава сделката е в застой.

Белият дом многократно е заявявал намерението си да възстанови контрола на Вашингтон над Панамския канал

и е твърдял, че споразумението с Панама е „позволило на Китай да печели“, представяйки го като заплаха за сигурността и търговските интереси на САЩ.

сащ китай отношения санкции

Китай възнамерява да защити правата и интересите на своите предприятия в чужбина на фона на ситуацията около пристанищата на Панамския канал и хонконгската компания CK Hutchison. Това заяви говорителят на китайското външно министерство Мао Нин на брифинг.

„Позицията на Китай по въпроса за пристанището в Панама е ясна. Ще защитим твърдо законните права и интереси на нашите предприятия“, подчерта дипломатът. Тя отбеляза, че замесената компания вече е публикувала официално изявление относно ситуацията. „Тя посочи, че си запазва всички права, включително правни действия“, добави Мао Нин.

