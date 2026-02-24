Прокуратурата съобщи, че депутат и двама високопоставени служители на МВР са подали сигнал срещу Емил Дечев

Двама високопоставени представители на МВР са подали сигнал за упражнен натиск от страна на служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев. Това става ясно от официално съобщение на прокуратурата, написано във „връзка с поставени въпроси от медии и по повод отправени в публичното пространство коментари“.

В него Софийска градска прокуратура информира, че на „23.02.2026 г. в СГП е заведен сигнал от народен представител от 51-ото Народно събрание, с твърдение за упражнен институционален натиск и „пряка намеса в обективната работа“ на органите на МВР, участващи в разследването по досъдебните производства, придобили публичност като „Петрохан“ и „Околчица“. Сигналът е бил разпределен на наблюдаващ прокурор съобразно принципа на случаен подбор.

По-късно същия ден в СГП са постъпили сигнали от двама високопоставени представители на МВР за упражнен натиск от страна на служебен министър на вътрешните работи. Поради идентичността на твърденията тези сигнали са били присъединени към преписката, заведена по първия сигнал.

Наблюдаващият прокурор е разпоредил извършването на проверка, доколкото СГП е длъжна да установи дали има достатъчно данни за извършено престъпление, когато е сезирана с твърдения за такова, обясниха от прокуратурата.

Предварителната проверка е възложена на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП)-МВР в изпълнение на разпоредбите на действащото българско законодателство, се посочва също в съобщението.

По-рано днес в интервю за общественото радио служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев каза, че прокуратурата е разпоредила предварителна проверка срещу него. Дечев обясни, че е бил уведомен от ръководството на ГДБОП за проверката и добави, че е готов да окаже пълно съдействие.