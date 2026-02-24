Отиващото си управляващо мнозинство се разбърза с избора на подуправител на БНБ

Управляващо мнозинство – ГЕРБ, „Ново начало“, БСП и „Има такъв народ“ предприе бързи действия за избор на нов подуправител на Българската народна банка (БНБ) на мястото на Андрей Гюров преди разпускането на настоящото Народно събрание.

Днес парламентарната бюджетна комисия се събра на извънредно заседание, на което представителите на четирите партии подкрепиха стартирането на процедура за избор на подуправител, който да оглави управление „Емисионно“ на централната банка. С 12 гласа „за“ и 5 „против“ бе приет проектът за процедурни правила – включително сроковете за номиниране, изслушване и избор на кандидат от парламента.

Мнозинството определи кратки срокове – седем дни за внасяне на кандидатурата и изслушване на кандидата в комисията и още седем дни за окончателния избор в пленарната зала.

Срещу включването на тази точка в дневния ред се обявиха от „Продължаваме промяната – Демократична България“ и „Възраждане“. Според Цончо Ганев решението е прибързано и изборът трябва да бъде оставен на следващия парламент, който ще бъде излъчен след изборите на 19 април.

Позицията стана свободна, след като Андрей Гюров подаде оставка като подуправител и ръководител на управление „Емисионно“, след като името му беше предложено за служебен премиер.

От „Демократична България“ също заявиха, че не подкрепят ускорената процедура и настояха изборът да бъде направен от следващото Народно събрание. Мартин Димитров предложи поне срокът за номинации и обществен дебат да бъде удължен на 14 дни вместо предвидените 7, но това не събра достатъчна подкрепа.

Председателят на бюджетната комисия Делян Добрев отбеляза, че първоначално е предвиждал още по-кратки срокове – по три дни за приемане на правилата и за изслушване и избор на кандидат, но впоследствие е удължил периода до два пъти по седем дни.

Съгласно закона Народното събрание избира подуправителите на БНБ – ръководителите на управленията „Емисионно“, „Банково“ и „Банков надзор“, по предложение на управителя на централната банка. Опозицията настоя управителят Димитър Радев да разполага с повече време, за да направи своя избор и да се проведе реален обществен дебат.