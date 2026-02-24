Правната комисия отхвърли ветото на президента Илияна Йотова върху промените в Изборния кодекс

Парламентарната правна комисия отхвърли ветото на президента Илияна Йотова върху измененията в Изборния кодекс. Депутатите отново подкрепиха текстовете, внесени от „Възраждане“ и одобрени с гласовете на ГЕРБ, БСП и „Има такъв народ“, които предвиждат в държавите извън Европейския съюз да могат да се разкриват най-много до 20 избирателни секции, като от това ограничение са изключени тези в посолствата и консулствата.

Представителите на „Продължаваме промяната-Демократична България“, „Ново начало“, „Алианс за права и свободи“ и „Морал, единство, чест“ се противопоставиха на законопроекта с аргумента, че той нарушава конституционно гарантираното равноправие при упражняването на правото на глас от всички български граждани.

В мотивите си към ветото държавният глава посочва, че измененията ограничават избирателните права на българите в държави като САЩ, Канада, Великобритания и Турция, където традиционно има висока активност сред сънародниците ни. Тя се позовава и на решение на Конституционния съд, според което държавата е длъжна да гарантира свободното и безпрепятствено упражняване на правото на глас. Според нея приетите текстове създават умишлени пречки и противопоставят различни групи избиратели непосредствено преди избори, което подкопава доверието в изборния процес.

Очаква се ветото да бъде разгледано в пленарната зала още утре, 25 февруари. Решаваща за изхода от гласуването в пленарната зала ще бъде позицията на БСП. Новото Изпълнително бюро на партията призова социалистите да подкрепят ветото. Лидерът Крум Зарков заяви, че ще направи всичко възможно да не бъдат осигурени необходимите 121 гласа за преодоляването му, тъй като според него законът е грешка и изпраща негативен сигнал към българите в чужбина. Той определи промените като „дълбоко неприемливи“ и изрази надежда, че парламентарната група ще се съобрази с позицията му.