Китай забрани износа на стоки с двойна употреба към 20 японски компании

Китай въведе забрана за износ на стоки с двойна употреба към 20 японски компании, които според Пекин участват в укрепването на военния капацитет на Япония. Мярката засяга дружества, свързани с големи индустриални групи като „Мицубиши Хеви Индъстрис“, без да се уточняват конкретните продукти, предаде Ройтерс.

Ограниченията обхващат китайски стоки, които могат да се използват както за граждански, така и за военни цели, като всички текущи доставки към засегнатите компании трябва да бъдат прекратени незабавно. Забранено е и на чуждестранни лица да препродават такива продукти с китайски произход към тях.

Паралелно с това още 20 японски компании са включени в списък за наблюдение, което означава, че износът към тях ще подлежи на допълнителен контрол и индивидуални разрешения.

От Пекин посочват, че целта е да се ограничи „ремилитаризацията“ на Япония, като същевременно уверяват, че нормалният търговски обмен няма да бъде засегнат. Решението идва на фона на засилено напрежение между двете страни, включително заради изказвания на японското ръководство по темата Тайван.