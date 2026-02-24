Хасан Адемов обеща да предотврати практиката „глас срещу хляб“ преди изборите

Служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов заяви, че ще бъдат предприети мерки срещу използването на социални помощи за изборни цели. По думите му, основната цел е да се предотврати практиката „глас срещу хляб“ в навечерието на предсрочните парламентарни избори.

Той подчерта, че инструментите на социалната политика не трябва да бъдат използвани за влияние върху вота, като гаранция за това ще бъдат засилен контрол и проверки. Адемов посочи, че през последните години е имало случаи на участие на структури на социалното министерство в контролиран и корпоративен вот.

Като превантивна мярка ще бъде ускорено раздаването на хранителни помощи по програмата „Храни и основно материално подпомагане“, за да не се допуска те да бъдат използвани в предизборната кампания като политически инструмент.

Министърът съобщи, че вече са дадени указания към Агенцията за социално подпомагане и Агенцията за качество на социалните услуги, като ще се извършват и внезапни проверки. Той увери, че това не е атака срещу социалната система или местната власт, а опит за гарантиране на справедливост.

Предстои и среща с Националното сдружение на общините, тъй като част от социалните услуги се администрират на местно ниво. Заместник-министърът Румяна Петкова също изтъкна, че акцентът ще бъде върху контрола и превенцията.

Адемов е категоричен, че всички социални плащания са гарантирани.