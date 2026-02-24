РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Янкулов ще председателства Пленума на ВСС, обеща по-активна роля на правосъдното министерство

андрей янкулов

Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов заяви, че ще участва активно в работата на Висшия съдебен съвет, като лично ще председателства заседанията на Пленума, а при възможност той или негови заместници ще присъстват и на заседанията на колегиите.

Янкулов присъства на заседание на съдийската колегия на ВСС, което обаче не се проведе заради липса на кворум. Той обясни, че присъствието му има за цел да покаже институционално уважение към съдебната власт, както и да очертае по-активна политика на взаимодействие със системата.

По думите му, в рамките на краткия мандат на служебното правителство ще се търси по-интензивно упражняване на правомощията на министъра на правосъдието и по-тясно сътрудничество със съдебната власт.

От Министерството на правосъдието съобщиха, че за сряда е насрочено заседание на прокурорската колегия на ВСС, а на 26 февруари ще се проведе Пленум, свикан от Янкулов. В дневния ред има една точка – избор на временно изпълняващ функциите главен прокурор.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

