Годината на Огнения Кон се завръща – за първи път от 60 години

Докато по целия свят започват празненствата за Лунната Нова година, 2026 посреща Годината на Коня – символ на движение напред, независимост и издръжливост. Тази година настъпва Годината на Огнения Кон – рядко, пламтящо завръщане, което се случва само веднъж на 60 години.

Освен че всяка година се редуват 12 животни, китайският зодиак се върти и между петте традиционни китайски елемента – земя, дърво, огън, метал и вода.

Лунната Нова година, известна още като Китайска Нова година, се пада между края на януари и средата на февруари, като датата ѝ се определя от древния китайски лунно-слънчев календар. Още от поне II век пр.н.е. всяка нова година носи името на едно от 12-те животни на китайския зодиак, които се повтарят в 12-годишен цикъл. В китайската астрология се вярва, че всяко от зодиакалните животни има отличителни черти, които се отразяват у хората, родени през съответната година.

По време на тазгодишните празненства символите на Огнения Кон ще бъдат навсякъде – украсявайки фестивалните декорации, както и пликовете, картичките и опаковъчната хартия, които съпътстват подаръците за Лунната Нова година.

Конят е почитан в китайската култура заради дългогодишната си роля в земеделието, транспорта и войната, казва Джонатан Х. С. Лий, професор по азиатски изследвания в Държавния университет на Сан Франциско. В китайския зодиак обаче това галопиращо животно символизира сила, грация, издръжливост, лоялност, свобода и успех. Неговата сила, обяснява Лий, олицетворява възможностите за личностно развитие и успех.

Огненият Кон споделя качествата на коня – сила, издръжливост, независимост, лоялност и благополучие, обяснява Лий. Но всяка от тези черти е усилена от комбинацията с огъня – най-нестабилния от петте традиционни китайски елемента.

„След огъня идва растежът,“ казва той. „Това означава, че ще има много възможности за развитие, затова хората се насърчават да се устремят напред с личните си цели, да приемат промяната и да издържат процеса, за да постигнат крайна награда.“

Огненият Кон е и спринтьор, което показва, че 2026 г. ще бъде година, в която събитията ще се развиват бързо. Експерти казват, че Годината на Коня ще изисква „смели действия и поемане на рискове“, в рязък контраст с 2025 г. – Годината на Дървената Змия, възприемана като време за предпазлив напредък.

Годините на Огнения Кон, наричани още години Бин-У, исторически „нарушават съществуващия ред“ на обществата ни, според Сяохуан Джао, професор по синология в Университета на Сидни. „В историческата традиция съществува дългогодишна връзка между годините бин-у и периоди на социална или политическа нестабилност,“ обяснява той. Последната Година на Огнения Кон беше през 1966 г. – година, белязана от началото на Културната революция в Китай, бедствието в Абърфан в Уелс и ескалацията на войната във Виетнам.

