БНБ ще проведе аукцион за продажба на облигации за 150 млн. евро при лихва от 2.75%

На 9 март Българската народна банка ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност пет години (1862-дневни) от отворен тип с фиксиран лихвен процент от емисия № BG 20 301 26 119/28.01.2026 г. с падеж 28 януари 2031 г., съобщиха от централната банка.

Търгът ще бъде при условия, определени от Министерството на финансите.

Номиналната стойност на предложеното количество облигации е в размер на 150 000 000 евро

при 2.75% годишен лихвен процент. Датата на плащане ще е 11 март.

Допълнителните условия предвиждат първичните дилъри да могат да участват в аукциона със състезателни поръчки, както от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиенти.

Първичните дилъри могат да участват в аукциона и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава членка или в трета страна.

Максималното количество държавни ценни книжа (ДЦК), което един участник може да придобие със състезателни поръчки е в размер 50 на сто от предназначеното за продажба чрез състезателни поръчки количество.

Съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 50 на сто към 50 на сто от общото предложено количество.

Участниците в аукциона трябва да имат предвид това, че Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисия BG 20 301 26 119 от 28 януари 2026 година.

От БНБ отбелязват още, че Министерството на финансите си запазва правото да отхвърля всички, респективно да одобрява определени поръчки, както и да одобрява количество, различно от предварително обявеното.

Припомняме, че

на 26 януари БНБ проведе аукцион за продажба на част от ДЦК от емисия № BG 20 301 26 119/28.01.2026 година.

Съгласно взетото от Министерството на финансите решение, бяха одобрени поръчки в размер на 150 000 000 евро номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 21 120 000 евро, при среднопретеглена годишна доходност в размер на 2.94 процента.