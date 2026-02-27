Удължения бюджет гарантира социалните плащания, увери Хасан Адемов

Внесеният в Народното събрание проект за удължителен бюджет гарантира всички социални плащания, увери във Варна служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов, съобщават от пресцентъра на ведомството му. Той е в морската ни столица, за да се срещне с представители на структурите на социалното министерство от Североизточния район. Очаква се такива срещи да има и в другите 5 района на страната.

Във внесения законопроект освен индексацията на пенсиите от 1 юли е предвиден и размерът на индексираните помощи за хората с увреждания.

Относно програмата за отопление Адемов припомни, че в края на миналата година са били подкрепени общо 357 000 души. Той отбеляза, че парите за семействата на деца от първи, втори, трети, четвърти и осми глас също са предвидени в бюджета.

Социалният министър спомена още, че през следващата седмица ще започне и раздаването на хранителните пакети за най-уязвимите. Първоначално идеята е била тези хранителни пакети да бъдат раздавани след изборите на 19 април. Те съдържат 11 продукта от първа необходимост.

“Задачата на настоящия служебен кабинет е да направи всичко възможно да помогне на най-нуждаещите се, за да усетят подкрепа от държавата, а не да разчитат на пакети от една или друга партия. Има разработен контролен механизъм, който да следи раздаването на пакетите и работата на социалните служби”, изтъкна министър Адемов.