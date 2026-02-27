Гражданският съвет към ВСС с предложения за промени в НПК

Гражданският съвет към Висшия съдебен съвет прие на днешното си заседание предложенията на Камарата на следователите в България и на Асоциацията на прокурорите в България за изменения и допълнения в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), съобщават от пресцентъра на съдебния орган. Актът, протокола от обсъждането и становищата от Камарата на следователите и Сдружение „Обединение на свободните адвокати“, ще бъдат изпратени на Народното събрание, на Министерството на правосъдието и на Комисията по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет.

Предложенията предвиждат промяна в частта права и задължения на свидетелите, преосмисляне на института на поемните лица, създаване на единен национален регистър за вещите лица, както и структура към Министерството на правосъдието, допълнения за разпореждането с веществени доказателства и други. Предлага се също увеличаване на категориите дела, които се възлагат на следователите.

Изразени са възражения по някои от тях от представителите на Сдружението на вещите лица, на Българската асоциация на вещите лица и експертите, от Сдружение „Обединение на свободните адвокати“ и Българската съдийска асоциация.

Обсъждането на предложенията ще бъде на 24 март, като акцент ще е изготвянето на автотехнически експертизи. Ще бъдат поканени представители на камарите на архитектите и на инженерите, както и на други съсловни професионални организации.