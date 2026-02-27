РЕГИСТРИРАЙ СЕ
МЕУ с процедура за външни експерти за удостоверяване на машините за гласуване

Министерството на електронното управление (МЕУ) отвори процедурата за външни експерти за удостоверяване на машините за гласуване на изборите през април.

Сред изискванията са специалистите да имат познания в анализа на защитни кодове в програмирането, да имат опит като инженери по сигурността. Заявления ще се подават до края на работния ден на шести март.

Преди дни ЦИК определи правилата за машинното гласуване. Машини няма да има на места в страната с по-малко от 300 избиратели.

При встъпването си в длъжност новият служебен министър Георги Шарков каза, че сред приоритетите му е и организирането на честни, прозрачни и публични избори, при гарантирана сигурност и доверие в машинното гласуване.

Смятате ли, че в служебния кабинет трябва да има вицепремиер за честни избори?
