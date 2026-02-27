Търговията между ЕС и САЩ се е увеличила благодарение на преговорите

През 2025 г. европейският износ за САЩ е нараснал с 3,4% до 554 милиарда евро, докато вносът се е повишил с 4,8% до 354,4 милиарда евро, според данни на Евростат. По този начин търговският излишък възлиза на 199,6 милиарда евро в сравнение със 197,5 милиарда евро през 2024 година.

Динамиката на двустранната търговия отразява промените в процеса на преговори през цялата година. Така през първото тримесечие на 2025 г. както европейските доставки за САЩ, така и насрещните доставки се увеличиха значително (доставчиците очакваха ограничения). През второто тримесечие, на фона на въвеждането на тарифи, и двата показателя намаляха. През третото тримесечие (страните сключиха търговска сделка) вносът се увеличи леко, докато износът леко намаля. Накрая, през четвъртия период (периодът на адаптация към промяната), както износът, така и вносът намаляха.

Разбивка по продукти показва, че през 2025 г.

повече от половината от европейския износ за САЩ е от пет продуктови категории:

фармацевтични продукти (29%), превозни средства (7,5%), промишлено оборудване (5,9%), електрически уреди (5,8%) и оборудване за производство на електроенергия (4,8%). Най-значителен растеж през миналата година е демонстриран от доставките на химически продукти и автомобили (предимно от Германия, която се опасяваше от ограничения).

Половината от вноса на САЩ в ЕС също идва от пет основни продуктови категории:

фармацевтични продукти (17%), петрол и петролни продукти (11,2%), оборудване за производство на електроенергия (9,4%), природен газ (7,9%) и транспортно оборудване (6,6%). Трябва да се отбележи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп очаква да наложи тарифи върху фармацевтични продукти в близко бъдеще (традиционно тези продукти са освободени от тарифи). Европейските лекарства обаче вероятно ще бъдат освободени от ограниченията, тъй като САЩ остават силно зависими от тези доставки. Освен това диверсифицирането на подобни покупки е трудно поради специфичните изисквания към продукта, така че сценарий, при който някои фармацевтични продукти от ЕС биха могли да бъдат заменени например с индийски, изглежда малко вероятен на анализаторите.

От първото тримесечие на 2021 г. до третото тримесечие на 2025 г.

износът от ЕС за САЩ нарасна значително повече от европейските доставки за Китай и други страни.

В края на миналата година обаче се наблюдава увеличение на доставките за Китай и други страни, докато доставките за САЩ намаляха. По този начин данните демонстрират началото на диверсификация на европейските доставки. Тази година е приет и акцент върху увеличаване на търговията със страни, които не се считат за ключови партньори на Европейския съюз.