Най-малко един загинал и поне 20 ранени след дерайлирал трамвай в Милано

В Милано дерайлира трамвай, като до момента се съобщава за 1 загинал и за 20 ранени, някои от които тежко.



Жертвата, прегазена от трамвая, още не е идентифицирана. Пожарникарите се опитват да извадят под трамвая още един човек, предаде БНР.

Инцидентът е станал в централната част на Милано. Превозното средство се отделило от релсите по причини, които все още се анализират, навлязло е върху линията на трамваите, които се движат в обратната посока и се блъснало във витрината на магазин.

Изяснява се дали някои от ранените са пресичали улицата и трамваят е трябвало рязко да спре или е била извършена маневра, за да ги избегне, както и дали се е движел с висока скорост, навлизайки в завой на своето трасе.

Пътници от трамвая споделят за медиите, че чули нещо отдолу, после той дерайлирал и всички те се разхвърчали из него.

На място действат екипи на пожарникарите и Бърза помощ. Пет линейки са на мястото на инцидента, а екипи на гражданската защита са разпънали палатка, за да помогнат на ранените.

Местната транспортна компания ATM все още не е коментирала случая.

