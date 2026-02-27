Британската Зелена партия спечели за първи път частични парламентарни избори

Зелената партия във Великобритания спечели за първи път в историята си частични парламентарни избори, и то в твърдина на управляващата Лейбъристка партия, което изборните експерти на Острова определят като катастрофа за премиера Киър Стармър.

Хана Спенсър – общински съветник, водопроводчик и зидаромазач, спечели убедително изборите в Гортън и Дентън в района на Манчестър, където лейбъристите не са губили никога избори от 1931 година насам, предаде БНР. Нещо повече, тяхната представителка Ангелики Стоя остана на трето място, изпреварена от кандидата на „Реформирай Обединеното кралство“ Мат Гудуин.

Политическите наблюдатели са категорични, че тези резултати са катастрофа за Лейбъристката партия и нейния лидер и премиер на страната. Политическият редактор на Би Би Си Крис Мейсън казва, че докато Стармър е прекарал голяма част от времето си като премиер в тревога за възхода на „реформаторите“ на Фарадж отдясно, сега трябва да се страхува от реална заплаха отляво в лицето на „зелените“.

Победата на Зелената партия на практика разбива тезата на Лейбъристката партия, че е единствената „опция“ срещу десните кандидати на местните избори през май.

Министърът на транспорта Хайди Алекзандър призна, че това е била „трудна и разочароваща нощ“ за лейбъристите, но че не е необичайно управляващите партии да губят междинни частични избори и не е нужно това да се преекспонира.

Откакто спечелиха общите избори през 2024 г., лейбъристите загубиха седем места в Камарата на общините.