Иранският лидер Али Хаменей е убит или най-малкото ранен, твърдят израелски източници

Израелската медия Channel 12 съобщи, че според израелски източници, пожелали анонимност, има все повече индикации, че иранският религиозен лидер аятолах Али Хаменей е бил убит или най-малкото ранен по време на въздушните удари по Иран, извършени от САЩ и Израел тази сутрин.

По-рано официални лица съобщиха, че ударите на САЩ и Израел са нанесли значителни щети на ръководството на иранския режим и на неговите военни командири.

От британския Dailymail уточняват, че откакто САЩ и Израел нанесоха ударите си по Иран, няма никакви изявления от страна на Али Хаменей. В същото време неговият дворец, както и жилищният комплекс, където живее в Техеран, са били напълно разрушени при днешната съвместна операция на САЩ и Израел. От друга страна не се изключва възможността иранският духовен водач да е бил преместен на сигурно място.

Междувременно израелски източници съобщиха, че генерал Мохамед Пакпур – ръководителят на Иранската революционна гвардия и „архитект“ на бруталните репресии срещу протестиращите ирански граждани е бил убит по време на днешните удари.

Защо Али Хаменей бе мишена на ударите на САЩ и Израел?

Хаменей, който е на 86 години, е върховен лидер на Иран от 1989 г., когато наследява покойния основател на Ислямската република, аятолах Рухолах Хомейни.

Хаменей има пълен контрол над всички крила в иранското правителство, над военните и съдебната система. Той е и духовен лидер на страната през десетилетията, в които е на власт. Неговият режим се характеризира с хладни, дори враждебни отношения със Запада и по-специално със Съединените щати.

При увеличаването на напрежението между Иран и САЩ през последните седмици, когато американски военни кораби навлязоха в региона на Близкия изток, а президентът на САЩ обяви, че иска сделка за ограничаване на ядрената програма на Иран, Хаменей не промени позицията си.

Той продължи да твърди, че страната му има право да обогатява уран. И бе категоричен, че Иран никога няма да създаде ядрено оръжие, а само разработва технологията за граждански цели.