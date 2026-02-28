Ремонтът на летището в Бургас ще приключи през април, потвърди министърът на туризма

Ремонтът на пистата на летището в Бургас ще приключи през април – по график и това ще позволи нормалното възстановяване на полетите. Това потвърди министърът на туризма Ирена Георгиева, която проведе поредица от срещи по Северното и Южното Черноморие с представители на туристическия сектор и местната власт.

Разговорите бяха насочени към подготовката за предстоящия летен сезон, транспортната свързаност, инфраструктурните въпроси и координацията между институциите и бизнеса.

Ирена Георгиева отчете инициативата на общините от Южното Черноморие за създаване на фонд за стимулиране на полетите извън активния сезон като инструмент за по-добра целогодишна свързаност. Подобна готовност за координация и съвместна работа по разширяване на авиосвързаността беше изразена и от представители на бизнеса по Северното Черноморие.

Във Варна министърът се срещна с представители на Варненска туристическа камара, „Св. Св. Константин и Елена Холдинг“, Българския съюз по балнеология и СПА туризъм, Асоциацията на инкаминг агенциите, Асоциацията на концесионерите на морски плажове, Варненската асоциация на туристическите агенции, Националния борд по туризъм и представители на хотелиерския бизнес.

В Слънчев бряг участие взеха „Слънчев бряг“ АД, Клубът на хотелиерите – Несебър, Алианс на туризма в Югоизточен район, Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, Бургаската регионална туристическа асоциация, Съюзът на собствениците – Слънчев бряг, Българската хотелска асоциация и други браншови организации.

„Устойчив туризъм без устойчиви политики няма как да се случи. В краткия ни мандат нашата задача е да осигурим предвидимост и спокойствие в подготовката за предстоящия летен сезон“, заяви министър Георгиева.

Сред теми, които обсъди по време на срещите си, беше планирането на летните полетни програми и необходимостта от по-ранна подготовка за следващия сезон с цел по-голяма предвидимост за бизнеса.

В рамките на срещите бяха поставени въпроси, свързани с регулацията на движението на индивидуални превозни средства в курортните комплекси, статута на националните курорти и процедурите по издаване на визи за работници от трети страни.

Министър Георгиева обсъди със заместник-кметовете на Варна международните маркетингови кампании на града, участието в туристически изложения и подготовката на юбилейното издание на Международния музикален фестивал „Варненско лято“, както и готовността на инфраструктурата преди сезона.

В Бургас с кмета Димитър Николов министър Георгиева разгледа възможностите за удължаване на туристическия сезон чрез повече полети извън летните месеци и чрез домакинство на мащабни събития.