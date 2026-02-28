Денят по диагонал – 28 февруари 2026 г.

САЩ и Израел са ударили най-малко седем ирански града, съобщи агенция Tasnim. Американският президент Доналд Тръмп предложи на иранските военни „имунитет или сигурна смърт“.Израелската армия твърди, че е поразила стотици ирански военни цели, включително ракетни установки.

Нейни представители публикуваха съобщение на фарси, че войната не е срещу иранския народ, а срещу режима. Според израелски медии върховният религиозен водач на Иран – аятолах Али Хаменей е или убит, или тежко ранен.

След заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет Андрей Гюров обяви, че за България няма директна военна заплаха.

„Ние не сме страна в конфликта. Не участваме по никакъв начин във военната операция и от нас не е изисквано да предоставяме територия за бойни действия“, уточни служебният премиерът. Той добави и че кабинетът анализира риска от засилване на миграционния натиск, като граничните служби са в повишена бдителност, а държавните институции работят в пълен синхрон.

След като сутринта стана ясно, че за по-късно днес служебният премиер Андрей Гюров е свикал Съвета по сигурността заради ескалацията на напрежението в Близкия изток, председателят на парламентарната комисия по отбрана Христо Гаджев, както и лидерът на „Възраждане“ – Костадин Костадинов разкритикуваха действията му.

„Досега винаги, особено при служебно правителство, особено в подобна ситуация, са канени представители на Народното събрание. Най-малкото председателят на парламента“, отбелязва Гаджев. Костадинов също бе категоричен, че народните представители имат право на достъп до всички институции.

Атаките на израелската и американската армия срещу Иран разтревожи дори противниците на иранския режим. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи ситуацията като „много тревожна“.

Френският президент Еманюел Макрон призова за спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН, като заяви, че избухването на война между САЩ, Израел и Иран ще има „сериозни последствия“ за международния мир и сигурност.

По покана на „Продължаваме Промяната“ юристът Велислав Величков от инициативата „Правосъдие за всеки“ влиза в гражданската квота на листите на „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“. Това обяви самият той на среща с граждани във Варна.

В морската столица Велислав Величков предупреди, че ако България не промени съдебната си власт – истински и дълбоко – рискува да изгуби демокрацията си.

Политическите борби и строгите фискални правила заплашват да провалят най-сериозния от десетилетия насам напън на неутрална Швейцария да укрепи армията си.

С нарастването на съмненията за ангажимента на Съединените щати към Европа, Берн настоява за по-тясно сътрудничество със съседите си от Европейския съюз и НАТО, облекчава правилата за износ, изготвя първата си стратегия за национална сигурност и дори проучва възможността за увеличаване на разходите за въоръжаване чрез по-висок ДДС.

Яхти, свързани с руски собственици, са загубили 580 милиона евро от стойността си, след като са били конфискувани на територията на Европа в отговор на пълномащабното нахлуване на Москва в Украйна и много от тях са оставени да се рушат в различни пристанища.

Брокерската компания за луксозни яхти „Сесил Райт“ е установила, че 15 иззети плавателни съда, които биха стрували 3.5 милиарда евро, ако са били поддържани добре, сега струват 2.9 милиарда евро. Не е известен точния брой на конфискуваните яхти, които се свързват с руски собственици.