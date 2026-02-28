Присъединяваме се към призивите за спешно свикване на Съвета за сигурност на ООН, обявиха от президентството

Президентската институция следи със загриженост и тревога развитието на ситуацията в Близкия изток. Присъединяваме се към международните усилия за прекратяване на военните действия и за връщане на масата на преговорите, както и към призивите за спешно свикване на Съвета за сигурност на ООН. Това съобщиха от прессекретариата на президентството.

Оттам посочиха, че опасността от ескалация на конфликта е голяма и засяга целия регион на Близкия изток.

По-рано днес американският президент Доналд Тръмп обяви, че САЩ и Израел са нанесли удари по Иран. Отговорът на Техеран не закъсня – бяха извършени ракетни атаки срещу щаба на Пети американски флот в Бахрейн, както и срещу Катар, Кувейт, Йордания и Обединените арабски емирства.

Президентът Йотова увери, че в качеството си на върховен главнокомандващ на Въоръжените сили е в постоянен контакт със съответните български институции и органи за сигурност, редовно получава необходимите доклади и предложения. Ето защо, в зависимост от развитието на обстановката, тя ще предприеме съответните действия съгласно законите на Република България.

Междувременно АФП съобщи, че Съветът за сигурност на ООН ще заседава тази вечер в 23.00 българско време, като ще обсъди ситуацията в Близкия изток след военната операция, започната от САЩ и Израел срещу Иран.

Преди това иранският министър на външните работи Абас Арагчи призова Съвета за сигурност да действа незабавно, така че двете държави да понесат последиците от незаконните си действия.

„Международната общност трябва да осъди този акт на агресия„, категоричен бе Арагчи. Той допълни и че действията на Иран представляват легитимна самоотбрана.

В същото време Съветът за сигурност на ООН ще заседава по инициатива на Франция и Бахрейн. Това бе обявено от френския външен министър Жан-Ноел Баро и от израелското постоянно представителство в ООН.

По-рано днес генералният секретар на ООН Антонио Гутериш осъди военната ескалация в региона и призова за незабавно спиране на бойните действия.