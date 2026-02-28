Една война в Близкия изток ще е огромна заплаха за Европа, предупреди Радев

Надявам се разумът да надделее и възможно най-скоро военните действия в Близкия изток да бъдат преустановени. Една разрушителна война в региона представлява огромна заплаха за международния мир и сигурност, особено за Европа. Това коментира Румен Радев (президент в периода 2017 – 2026 г.) в профила си във „Фейсбук“ по повод атаките на САЩ и Израел по Иран.

Той отбеляза, че е изключително тревожно, че дипломацията все повече отстъпва пред силата при разрешаването на международни спорове. Според Радев каквито и да са противоречията в региона, те би трябвало да бъдат разрешени със средствата на дипломацията.

По данни на АФП и „Ройтерс“, които цитират Червения полумесец, при нападенията в Иран днес са убити 201 души, а 747 са ранени. Ударите на САЩ и Израел са засегнали 24 от общо 31 провинции в Иран.