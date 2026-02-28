Иран удари хотел в Дубай на изкуствен остров, популярен сред българите

Хотел в Дубай, намиращ се на Палм Джумейра, изкуствен остров, популярен сред българите, живеещи там, беше ударен от иранска ракета. Би Би Си разпространи видео, на което се вижда черен дим, издигащ се от хотел Fairmont The Palm. Властите в Дубай съобщиха, че четирима души са ранени при пожара в сграда в района на Палм Джумейра.

Пожарът вече е овладян. Официалните власти не дават повече подробности за инцидента.

На други места в Близкия изток – в Катар, Бахрейн, Йордания и Кувейт – където има разположени американски бази, съобщиха, че са прихванати ракети, изстреляни от Иран.

Техеран отговаря на ударите, нанесени му от САЩ и Израел по-рано днес. Каква обаче е причината режимът на аятоласите да удари Обединените арабски емирства, от които е част Дубай?

Иранският министър на външните работи Абас Арагчи обяви пред американската телевизия Ен Би Си, че страната му има интерес от успокояване на ситуацията и не напада свои съседи в региона.

Атаките срещу американски военни бази са „легитимен акт на отбрана“, подчерта той.

„Всички високопоставени представители на иранските власти са живи. Така че всеки си е на поста и ние държим ситуацията под контрол“, увери иранският външен министър.

Арагчи добави, че доколкото има информация, върховният ирански ръководител аятолах Али Хаменей и президентът Масуд Пезешкиан са живи. По-рано израелски представител допусна, че иранският религиозен лидер е бил убит или най-малкото тежко ранен.