За България няма директна военна заплаха, обяви премиерът Гюров след Съвета по сигурността

Няма директна военна заплаха за България. Към този час няма военна опасност за територията на България. Ние не сме страна в конфликта. Не участваме по никакъв начин във военната операция и от нас не е изисквано да предоставяме територия за бойни действия. Това обяви премиерът Андрей Гюров след заседанието на Съвета по сигурността към Министерския съвет, което продължи близо три часа и бе свикано по повод атаките на САЩ и Израел срещу Иран.

Служебният министър-председател добави, че няма никакви рискове за живота, здравето и спокойствието на гражданите в страната. МВР и службите са предприели превантивни мерки за гарантиране на обществения ред и няма основания за безпокойство.

Той добави и че във Външно министерство работи денонощен кризисен щаб и призова българските граждани, които се намират в Иран и в съседни в региона държави да следват стриктно инструкциите на местните власти и на дипломатическите ни представителства.

Гюров добави и че кабинетът анализира риска от засилване на миграционния натиск, като граничните служби са в повишена бдителност а, държавните институции работят в пълен синхрон.

Министърът на отбраната Атанас Запрянов обяви, че няма пряка военна заплаха за американските бази на българска територия. По повод самолетите – цистерни на летището в София, Запрянов за пореден път повтори, че те са за учение и няма искане тяхното предназначение да бъде променено.

„От гледна точка на противоракетната и на противовъздушната отбрана мерките се вземат в рамките на НАТО и те са гарантирани в рамките на колективната отбрана“, поясни Запрянов. Той добави и че България не променя боеготовността си, което обаче не означава, че страната ни няма противоракетно или противовъздушно прикритие.

Външният министър Надежда Нейнски поясни, че в района на конфликта живеят около 11 000 български граждани. В същото време според посолствата ни в Техеран, Бейрут и Тел Авив в момента не се налага тяхната спешна евакуация.

Предвид факта, че въздушните пространства над Иран, Ирак и Израел са затворени, Нейнски уточни, че при евентуална евакуация ще се използва сухопътната граница с Азербайджан. Тя увери, че е било извършено осъвременяване на всички подробни евакуационни планове и че дипломатите ни в държавите от Близкия изток са наясно къде и какво трябва да направят. България е в контакт с всички свои съюзници и с всички свои представителства в региона, уточни още външният ни министър.

Тя даде подробна информация къде колко български граждани има в държавите от региона, отбелязвайки, че общо те са 11 400 души.

В Ливан става въпрос за 498 български граждани и техните семейства; в Иран – 47 български граждани и 14 ирански, които обаче също подлежат на евакуация; в Израел – над 10 000 български граждани – на база данни за подавани документи за самоличност през последните 5 години. Над 95% от тях имат и израелско гражданство. В Ирак пребивават над 140 български граждани и още над 360 с двойно гражданство; в Катар – 300 български граждани, като от тях 185 са регистрирани в посолството.

По отношение на туристите в държавите в региона, които ще имат намерение да се завърнат в България, Надежда Нейнски уточни, че от Външно министерство са разработили информационна система, която позволява те да се регистрират на сайта на ведомството: „Пътувам за…“