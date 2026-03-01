Bangaranga е песента, с която Дара ще представи България на „Евровизия 2026“

Дара ще представи България на „Евровизия 2026“, на 14 май, във Виена, с песента Bangaranga. Тя обясни, че в нея има нещо кукерско, а в същото време вangarang на ямайски означава суматоха, безредие, бунт, революция. По време на финалния етап на националната селекция на Българската национална телевизия Дара представи общо три песни – This is me, Curse и Bangaranga, като и за трите призна, че ще включи в свой следващ албум.

И журито (Богдана Карадочева, Тони Димитрова, Нина Николина, Васил Петров, Криско, Любо Киров, Милен Митев, Петър Дундаков, Руши и вокалният педагог от Гърция Виктория Халкити), и зрителите, чрез гласуване през платформата eurovision2026.bg, избраха Bangaranga.

Автори на музиката и текста на Bangaranga са: Анн Джудит Уик, Кристиан Торсеа, самата Дара – Дарина Йотова, Димитрис Контопулос.

Докато траеше гласуването, пред зрителите се представиха Ева Мария – финалистът на Люксембург за „Евровизия 2026“, която изпълни песента Mother Nature, с която ще представи страната си във Виена. Senhit, която беше участникът на Сан Марино в „Евровизия“ през 2021 г., изпълни хита си тогава – Adrenalinа.

Deep Zone Project изпълниха песента Freedom To Love с участието на Rob Money от емблематичната група C-Block.

Детската вокална група „Бон-Бон“ и тийнейджърите от B!ON представиха селекция от песни, изпълнявани на „Евровизия“ през годините.