Здравният министър ще се бори за исканията на протеста, а не някой да има къща в Тоскана

Здравният министър доц. Михаил Околийски обяви в ефира на БНР, че иска в работата си да пренесе исканията на протеста през декември миналата година – да няма корупция, да се говори истината, а не желанието за добросъвестност някъде да се пропуква, защото някой има желание да има къща в Тоскана. Той обаче не даде повече подробности, свързани с имотната амбиция.

По-конкретно Околийски говори за това, че ще се направи проверка на обществени поръчки за два скрининга – за HPV и за ракови заболявания на дебелото черво, тъй като има данни, че цените им са завишени 10 пъти.

Министър Околийски добави и че ще търси съдействие от депутати от ДПС-Ново начало, тъй като има риск да се загубят пари по Националния план за възстановяване и устойчивост заради забавяне на проект, свързан с преместването на психиатричната болница в Курило „Свети Иван Рилски“ в София. Общо 18 психиатрични болници, клиники и центрове ще бъдат обновени за 30 млн. лв. по Плана за възстановяване и устойчивост, като най-големият проект е свързан именно с болницата в Курило.

Министър Околийски призна, че търси връзка с бизнесмен от Кърджали и именно за нея ще очаква съдействие от народните представители, излъчени от тази област. По-конкретно въпросният бизнесмен ще трябва да завърши започналия ремонт в рамките на две седмици, за да не се загубят парите по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Здравният министър обяви, че ще търси срещи с младите лекари от „Бъдеще в България“ и ще направи преглед как може да им се помогне сега, защото според него проблемът не е свързан само с пари, а с професионално израстване и уважение. Министър Околийски разказа за случаи на млади лекари, които заминават в чужбина, тъй като тук, заради burnout, са били принудени

По повод освобождаването на директорката на „Медицински надзор“ Иванка Динева министър Околийски коментира, че това е станало, тъй като през последните две години няма напредък в работата ѝ, а дори има регрес по отношение на трансплантациите и по отношение на някои проверки.

Като свой основен приоритет министър Околийски набеляза увеличаването на процента за извънболнична помощ. Идеята е чрез профилактични прегледи заболяванията да се засичат възможно най-рано, така че хората да не страдат и да не се налага да влизат в болница.

Във връзка със слухове за уволнения, включително за директора на „Пирогов“, министър Околийски бе категоричен, че това не е вярно, но че се правят анализи и той е разпоредил одити в лечебните заведения, особено за онези от тях, в които имат странна дейност.