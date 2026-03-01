Британският министър на отбраната алармира за ирански удари по бази в Кипър

Британският министърът на отбраната Джон Хийли обяви, че от Иран са били изстреляни две ракети в посока Кипър, където се намират две британски военни бази, съобщи CyprusMail.

„Не сме сигурни дали те умишлено са били изстреляни към нашите бази“, призна Хийли, който подчерта, че британското правителство е потвърдило, че Великобритания не е участвала в американско-израелската операция срещу Иран. Той добави и че е особено загрижен за потенциалните последици от ударите срещу Иран и от риска от по-широка ескалация на напрежението в региона на Близкия изток.

Хийли добави и че е имало 300 британски военнослужещи до цели в Бахрейн и предупреди, че последиците от американско-израелските удари срещу Иран ще са по-големи от очакваното.

В същото време в интервю за Sky News Хийли призна: „Малко хора ще скърбят за смъртта на аятолаха.“

В събота британският премиер Киър Стармър, който председателства заседание на извънредния комитет „Кобра“, призова британските граждани в засегнатите райони да следват съветите за пътуване, които им дават британските дипломатически служби.

Министър Джон Хийли подчерта, че британските сили в Кипър остават в повишена готовност, като от министерството на отбраната следят отблизо ситуацията и ще предприемат всички необходими мерки за защита на британските служители и активи в региона.

От правителството на Кипър са разговаряли с британските представители и са обявили, че предстои да направят официално изявление.