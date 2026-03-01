Иранските медии потвърдиха смъртта на Али Хаменей

Върховният лидер на Иран Али Хаменей е бил убит при въздушните удари на САЩ и Израел, потвърдиха иранските държавни медии. Правителството обяви 40 дни национален траур и седем неработни дни. В преходния период, след смъртта на върховния лидер, иранският президент Масуд Пезешкиан и други двама висши ръководители ще взимат държавните решения.

Смъртта му е настъпила, докато е бил в кабинета си, уточниха от Гласа на Ислямската република Иран (IRIB). От държавната телевизия съобщиха, че корпусът на Иранската революционна гвардия, въоръжените сили на Ислямската република и великата народна милиция ще продължат пътя на своя лидер и ще са твърди в противопоставянето си на вътрешни и външни конспирации, както и при налагането на сурово възмездие за агресорите, посегнали на родината им.

Вчера, през целия ден, иранските власти отричаха смъртта на Али Хаменей. Иранската информационна агенция „Тасним“ разпространяваше информация, че той е ръководил военни операции.

В същото време бяха разпространени сателитни снимки, на които се вижда, че резиденцията, в която е живял, е напълно разрушена. При удара на САЩ и Израел са загинали и няколко от роднините му – дъщеря му, зет му, внук му и една от снахите му.

В някои ирански градове хора излязоха по улиците, за да изразят радостта си, научавайки новината за смъртта на Хаменей. Сред ликуващите бяха близки на убити по време на протестите. В същото време има не малко хора, които скърбят за върховния лидер и организират траурни шествия с портрета му.

Днес сутринта беше съобщено, че е бил убит и началникът на Генералния щаб на иранската армия Абдолрахим Мусави. По данни на Червения полумесец над 200 души са загиналите при израелските и американските атаки в Иран.

Иранската революционна гвардия заплаши, че ще започне най-свирепата операция в историята си срещу Израел и американските бази в Близкия изток.

Тази нощ израелските въоръжени сили са нанесли нови удари срещу ирански хранилища на балистични ракети и площадки за изстрелване, както и срещу постове на противовъздушната отбрана.

От Иран са изстреляли ракети по Израел, като почти всички от тях са свалени. Въпреки това при ракетно попадение в Тел Авив е загинала една жена. Според информация от Спешна помощ, 120 души са пострадали, повечето с леки наранявания. Има данни за нови удари на Иран по Дубай, Бахрейн и Катар.

Президентът Доналд Тръмп предупреди, че американските бомбардировки ще продължат през цялата седмица или толкова дълго, колкото е необходимо, докато Вашингтон не постигне целта си в Близкия изток.

Американският държавен секретар Марко Рубио обяви, че днес ще проведе телефонен разговор с лидерите от Г-7 за развитието на обстановката в Иран.