Ден на голямата измама – така живеещите в Дубай коментират атаката на Иран

Исторически ден. Ден на измамата. Така живеещите в Дубай коментират атаката на Иран по хотел в Палм Джумейра. Причината – сутринта, когато се събудили, те били някак спокойни, изпитвали облекчение, защото последния път, когато САЩ атакуваха Иран и войната продължи 12 дни, всичко започна през нощта. Сега обаче нападението бе посред бял ден, коментира Джумана Берсетч – кореспондент на „Блумбърг“ за Близкия изток.

Първо, сутринта била съвместната операция на САЩ и Израел срещу Иран, а после мигновено дошло отмъщението от страна на Техеран. При него били атакувани повечето американски бази в Близкия изток. Саудитска Арабия прихванала няколко ракети, които били насочени към източните й райони и към столицата й Рияд. Специално за източните провинции Берсетч поясни, че там се намират съоръженията на държавното предприятие „Сауди Арамко“ за добив на нефт и природен газ.

Берсетч добави, че в Дубай все още нямат представа защо именно те са станали обект на иранските атаки. Колегите й от „Блумбърг“ я попитаха дали не става въпрос за смяна на правилата на играта, така че Иран нарочно да атакува Дубай, за да накара хората, живеещи там, да преосмислят отношението си към Съединените щати.

„В момента ставаме свидетели на нещо безпрецедентно – имайте предвид, че жителите на Обединените арабски емирства винаги са се радвали и са се гордеели с това, че при тях няма никакви сътресения – нито икономически, нито геостратегически – пълно спокойствие и стабилност.

Те не са можели да си представят атаки на техен терен, както е например в Тел Авив, в Йерусалим. И сега – представете си, никой не се осмелява да излезе на улицата, да отиде до супермаркета на улицата отсреща. Всички поръчват храната си онлайн и дори няколко приложения за подобни услуги са напълно блокирали от огромния брой поръчки.

Хората се тревожат какво ще се случи през следващите няколко дни. Така че днешната атака е със сигурност събитие, което обърна правилата на играта„, призна Берсетч.

Има и още един интересен факт, добави журналистката.

След това тя разказа как емирът на Катар – Мохамед бин Салман – провел телефонен разговор с президента на Обединените арабски емирства – Мохамед ибн Заид ал-Нахаян. Берсетч обърна внимание, че през последните няколко месеца те са в много напрегнати отношения заради бъдещето на Йемен, но сега атаката срещу Дубай ги накарала отново да си говорят и заедно да търсят дипломатическо решение на проблема. Те са наясно, че напрежението може много бързо да ескалира и да гръмне в разрушителна регионална криза.

Сега много от лидерите в Близкия изток ще са готови да направят дори невъзможното, за да свалят напрежението. Това е от ключово значение и за икономиките им и имайте предвид, че все още никой не е отворил дума за ефекта на нападенията върху петролната индустрия, обобщи кореспондентът на „Блумбърг“ за Близкия изток.