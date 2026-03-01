Борисов: Иранските атаки представляват опасна ескалация и трябва незабавно да бъдат прекратени

Случващото се в региона на Близкия изток, където живеят и хиляди българи, буди огромна тревога. Иранските атаки по страните от региона и техните граждани представляват опасна ескалация и трябва незабавно да бъдат прекратени, написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във Фейсбук.

Като граница на ЕС и държава с балансирана външна политика, винаги сме смятали, че дипломацията е най-доброто средство за урегулиране на конфликтите.

Същевременно неспособността на Иран да докаже, че не разработва ядрени оръжия, в разрез с всички международни договорености, поражда съмнения за сигурността и стабилността в целия свят, в това число и в Европа.

Надявам се, че съвсем скоро силата на преговорите ще надделее и ще бъде намерено мирно решение както в интерес на страните от Близкия Изток, но така също и на партньорите от Израел и САЩ, допълни той.

Американският президент Доналд Тръмп тази сутрин потвърди, че Израел и САЩ нанасят съвместно удари по Иран, а в отговор Иран извърши ракетна атака срещу щаба на Пети американски флот в Бахрейн, както и срещу Катар, Кувейт, Йордания и ОАЕ.

В Министерския съвет служебният премиер Андрей Гюров свика заседание на Съвета по сигурността. След заседанието представителите на служебното правителство заявиха, че България не е пряка цел за Иран и няма директна военна опасност за страната.