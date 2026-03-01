Гутериш осъди и американско-израелските удари, и ответната реакция на Иран

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш говори пред Съвета за сигурност на ООН, като предупреди, че днешните удари на САЩ и Израел, както и ответните действия на Иран, представляват „сериозна заплаха за международния мир и сигурност“.

По думите му военните действия носят риск от предизвикване на верига от събития, които никой няма да може да контролира в най-нестабилния регион в света, предаде „Ал Джазира“.

Посланикът на Израел в ООН Дани Данон обясни на Съвета за сигурност на ООН, че САЩ и Израел са се изправили срещу екзистенциална заплаха с цел да я спрат, преди тя да стане необратима.

„Не действахме импулсивно. Не действахме с агресия. Действахме по необходимост, защото иранският режим не ни остави разумна алтернатива“, коментира Данон.

„Нашите съвместни усилия ще продължат, докато заплахата съществува“, продължи представителят на Израел. Той обвини Иран, че е насочил атаките си по израелската гражданска инфраструктура, уточнявайки, че при нападение в Тел Авив е била убита невинна жена, а 21 души са били ранени.

Посланикът на Иран в ООН Амир-Саид Иравани обяви, че атаките на Техеран ще се насочат към всички бази, съоръжения и активи на САЩ и Израел. По думите му всички те могат да се смятат за легитимни военни цели, тъй като Иран има право да се защитава.

„Иран ще продължи да упражнява правото си на самозащита решително и безрезервно, докато агресията срещу него не бъде прекратена изцяло и недвусмислено“, отбеляза Иравани.

„Иран ще продължи твърдо да зачита суверенитета и териториалната цялост на съседните държави„, продължи Иравани, след което обвини Израел, че е успял да въвлече Съединените щати в блатото на войната с Иран.

Междувременно стана ясно, че е прихванат дрон, причинил пожар в хотел „Бурдж ал Араб“ в Дубай. Няма данни за жертви. Преди атаката била съобщено, че при ирански удар са нанесени щети в салона за пътници на международното летище в Дубай.