Кабинетът разпространи информация как българите в Близкия изток да се свързват с дипломатите ни

От пресцентъра на Министерския съвет разпространиха информация как българите в Близкия изток да могат се свързват със Ситуационния център на Министерството на външните работи.

Сигнали и молби за съдействие се приемат денонощно на телефонните му линии:

тел.: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616

факс: +359 2 870 71 37

e-mail: [email protected]

Може да се подават сигнали и на телефоните и на имейлите на дипломатическите

представителства. Съгласно Правото на Европейския съюз, там където България няма свой консул, българските граждани могат да ползват за услуги консулите на другите

държави от Европейския съюз.

Външно министерство приканва нашите сънародници в Близкия Изток да се регистрират в рубриката „Пътувам за“, като използват бутона в горния десен ъгъл на уебстраницата https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo.