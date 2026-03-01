Кой ще наследи Али Хаменей?

След като американският президент Доналд Тръмп потвърди в публикация в Truth Social, че иранският върховен лидер аятолах Али Хаменей е бил убит при въздушните удари над Техеран, международното внимание се насочва към въпроса: кой ще поеме управлението на страната.

Върховният лидер в Иран контролира въоръжените сили, службите за сигурност и ключови държавни институции, както и определя стратегическите насоки на външната и вътрешната политика.

86-годишният Хаменей оглавява страната от 1989 г., като мандатът му премина през военни конфликти, вътрешнополитически сътресения и международни санкции.

Процедурата по наследяване

Съгласно иранската конституция изборът на нов върховен лидер е в правомощията на Събрание на експертите — влиятелен орган от 88 висши духовници. При овакантяване на поста те се събират, обсъждат кандидатурите и провеждат вътрешно гласуване.

Самото събрание е под строг институционален контрол: кандидатите за негови членове се одобряват от Съвет на пазителите — орган, чиито членове се назначават под прякото или косвено влияние на Хаменей. Няма автоматичен механизъм за приемственост, нито пък някакъв принцип на наследственост. Процесът на избор протича при закрити врата сред тесен кръг духовни и политически елити.

Потенциални наследници

От индийския „Съндей Гардиън“ открояват следните влиятелни фигури:

Ходжатолеслам Мохсен Коми – смятан за близък съветник на Хаменей и част от вътрешния му кръг. Неговата лоялност и достъп до властовата мрежа биха гарантирали институционална приемственост.

– смятан за близък съветник на Хаменей и част от вътрешния му кръг. Неговата лоялност и достъп до властовата мрежа биха гарантирали институционална приемственост. Аятолах Алиреза Арафи – висш духовник с позиции както в Събранието на експертите, така и в Съвета на пазителите. Ръководи и духовните училища, което му осигурява значителна тежест в духовната йерархия.

– висш духовник с позиции както в Събранието на експертите, така и в Съвета на пазителите. Ръководи и духовните училища, което му осигурява значителна тежест в духовната йерархия. Аятолах Мохсен Араки – дългогодишен член на Събранието на експертите с богословско влияние и солиден институционален опит, особено подкрепян от консервативните кръгове.

– дългогодишен член на Събранието на експертите с богословско влияние и солиден институционален опит, особено подкрепян от консервативните кръгове. Аятолах Голам Хосейн Мохсени Еджеи – настоящ ръководител на съдебната власт и бивш служител в разузнавателните структури. Връзките му със службите за сигурност го правят привлекателен за твърдолинейните среди.

– настоящ ръководител на съдебната власт и бивш служител в разузнавателните структури. Връзките му със службите за сигурност го правят привлекателен за твърдолинейните среди. Аятолах Хашем Хосейни Бушехри – проповедник в Кум и член на Събранието на експертите. Макар и името му да е по-рядко споменавано публично, той притежава значим авторитет сред религиозните среди.

Според оценки на американското разузнаване съществува и алтернативен сценарий властта да бъде консолидирана в ръцете на висши командири на Революционната гвардия. Подобно развитие би означавало отклонение от традиционния модел на наследяване на духовния водач.

Гвардията разполага с широка подкрепа във въоръжените сили и значително влияние в икономиката и политическата система на страната, което ѝ дава потенциал да запълни евентуален вакуум във властта.