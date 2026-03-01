Бившият ирански президент Махмуд Ахмадинеджад е загинал при израелски въздушен удар

Бившият президент на Иран Махмуд Ахмадинеджад е бил убит при въздушен удар в столицата Техеран, съобщават израелски медии, като информацията беше потвърдена и от иранската новинарска агенция ИЛНА.

Ахмадинеджад е бил под домашен арест към момента на атаката и е загинал при целенасочен удар по жилището му. До този момент няма официално потвърждение от иранските власти.

Ахмадинеджад беше шестият президент на Ислямската република и заемаше поста в периода 2005–2013 година. Той изгря на националната сцена от позицията на кмет на Техеран, като през 2005 г. на балотаж изненадващо победи влиятелния политик Акбар Хашеми Рафсанджани.

Преизбирането му през 2009 г. предизвика масови протести, известни като „Зеленото движение“, които бяха насилствено потушени от силите за сигурност и доведоха до една от най-сериозните вътрешнополитически кризи в историята на Иран.

Критиците му в страната и чужбина го определяха като конфронтационен лидер. Те го упрекваха, че управлението му е допринесло за бързо повишаване на инфлацията и за задълбочаване на международната изолация на Ислямската република.

Ахмадинеджад стана особено известен на Запад с острите си изказвания срещу Израел, както и с противоречивите си коментари за Холокоста.

Четете още: „Иранци излязоха на улицата, за да отпразнуват смъртта на Хаменей“