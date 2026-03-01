Денят по диагонал – 1 март 2026 г.

Министерството на туризма обмисля планове за евакуация на туристите ни в ОАЕ и в Катар – две от държавите, по които Иран предприе контраудари в отговор на започналите американско-израелски атаки по ислямската република.

По данни на министъра на туризма Ирена Георгиева в момента с цел туризъм в Близкия изток има над 1400 български граждани. Тя бе категорична, че българските власти не препоръчват да се предприемат индивидуални и самоволни опити за напускане на региона.

Върховният лидер на Иран Али Хаменей е убит при израелско-американската операция, потвърдиха иранските медии.

Неговата смърт се превърна в топ новина, като журналистите по света по различен начин припомняха делото и влиянието му. „Въпреки че е бил известен почитател на западната литература, особено на Лев Толстой, Виктор Юго и Джон Стайнбек, младият Хаменей е бил пропит с антиколониалистическата идеология“, написа Guardian.

Кипър не е бил цел на иранска контраатака, обяви британският премиер Киър Стармър в телефонен разговор с кипърския президент Никос Христодулидис.

По-рано днес британският министър на отбраната Джон Хийли обяви, че две ирански балистични ракети са били изстреляни по британски военни бази в Кипър.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху отправи директен апел към иранските граждани да отстранят управляващите в Техеран, съобщи Ynetnews. Посланието беше разпространено чрез видеообръщение на персийски език.

Според германската новинарска агенция ДПА изявлението е било преведено и дублирано с помощта на изкуствен интелект. Нетаняху добави, че през следващите дни Израел ще атакува „хиляди обекти на терористичния режим, за да създаде условия за смелия ирански народ да се освободи от веригите на тиранията“.

Руският президент Владимир Путин определи убийството на аятолах Али Хаменей и на членовете на семейството му като “цинично”.

От АФП коментират, че Хаменей е поредният руски съюзник, който изчезва от международната сцена. Първи беше Башар Асад от Сирия, втори – Николас Мадуро от Венецуела. В същото време в телефонен разговор с руския си колега Сергей Лавров китайският първи дипломат Ван И заклейми убийството на Али Хаменей като безочливо.

Осемте страни от ОПЕК+, които орязаха допълнително добива на черно злато през април и ноември 2023 г., а именно: Саудитска Арабия, Русия, Ирак, Обединените арабски емирства, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман, са заседавали виртуално на 1 март 2026 г., за да обсъдят условията и перспективите на световния пазар, съобщи на 1 март групата на уебсайта си.

Те са постигнали принципно споразумение да качат производството с 206 000 барела на ден, след като са обсъдили варианти, вариращи от 137 000 до 548 000 барела на ден.

Застрахователи на военни рискове са информирали на 28 февруари собствениците на кораби, че ще анулират полиците и ще повишат цените на покритието за плавателни съдове, пътуващи през Персийския залив и Ормузкия проток, след като Съединените щати и Израел нападнаха Иран.

Брокери са коментирали за „Файненшъл таймс“, че застрахователните полици за военни рискове ще поскъпнат с до 50% през следващите дни.