В Плевен протестираха срещу цените на водата, тока и парното

Над 200 души се събраха на централния площад в Плевен, за да протестират срещу увеличението на цените на водата, тока и парното, съобщи кореспондент на БНР.

Те са недоволни, че от днес – 1 март – ще плащат със 7% повече за кубик вода и всичко това на фона на сериозните проблеми с водоснабяването в града и тежкия режим на водата през лятото на 2025 година.

Организаторът на протеста Борислав Цветанов предупреди, че ако исканията им не бъдат взети предвид, те още другата седмица ще блокират и магистралата за София на Ботевградско шосе, за да може цяла България да види, че „ние плевенчани не сме заспали ще си отстояваме правата„.

„КЕВР трябва да е регулатор, а не манипулатор„, категоричен бе Цветанов, според когото Комисията за енергийно и водно регулиране не си върши работата и това е изкарало плевенчани на площада.