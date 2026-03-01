Министерството на туризма обмисля планове за евакуация на туристите ни в ОАЕ и в Катар – две от държавите, по които Иран предприе контраудари в отговор на започналите американско-израелски атаки по ислямската република. По данни на министъра на туризма Ирена Георгиева в Дубай и Доха с цел туризъм има над 1000 български граждани.

Тя призна, че все още не е ясно кога ще бъдат възможни евентуални евакуационни полети. Министър Георгиева подчерта, че ще се следи кога ще бъдат отворени въздушните пространства или поне коридор за граждански цели, но дори това скоро да стане, ще трябва да има 100% сигурност за нулев риск за тяхната сигурност и живот.

Тя добави и че по нейна информация планираните за близките дни чартърни програми за близкия изток вече са отменени.

В същото време днес от Външно министерство призоваха българските граждани да не предприемат никакви пътувания към региона на Близкия изток.

Министерството на туризма работи в тясно взаимодействие с Министерството на външните работи и сформирания към него кризисен щаб. Налице е план за действие, като се изчаква подходящ и безопасен момент за придвижване, тъй като към настоящия етап оценката на компетентните институции е, че оставането на сигурни места е по-безопасно от пътуване по въздух или по сухопътни маршрути.

Българските граждани не са забравени – тяхната сигурност е основен приоритет, подчертават от Министерството на туризма.