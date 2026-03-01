ОПЕК+ качва производството на суров петрол с 206 хил. барела на ден за април

Осемте страни от ОПЕК+, които орязаха допълнително добива на черно злато през април и ноември 2023 г., а именно: Саудитска Арабия, Русия, Ирак, Обединените арабски емирства, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман, са заседавали виртуално на 1 март 2026 г., за да обсъдят условията и перспективите на световния пазар, съобщи на 1 март групата на уебсайта си. И са постигнали принципно споразумение да качат производството с 206 хил. барела на ден, след като са обсъдили варианти, вариращи от 137 хил. до 548 хил. барела на ден.

Увеличението на квотите по държави е, както следва: Саудитска Арабия и Русия – всяка с по 62 хил. барела на ден, Ирак – 26 хил. барела, ОАЕ – 18 хил. барела, Кувейт – 16 хил. барела, Казахстан – 10 хил. барела, Алжир- 6 хил. барела, Оман – 5 хил. барела на ден.

Производственият ръст е скромен на фона на сериозната обстановка в Персийския залив след ударите на Съединените щати и Израел срещу члена на ОПЕК+ Иран и ответните мерки на Техеран, довели до прекъсвания на доставките в Близкия изток. ОПЕК+ традиционно повишава добива на черно злато, за да смекчи паузите в снабдяването. Анализатори обаче твърдят, че групата в момента разполага с малък свободен капацитет, който да изпрати на пазара, с изключение на лидера си, Саудитска Арабия, и Обединените арабски емирства, които също ще се затруднят с износа на петрол, докато корабоплаването в Персийския залив не се нормализира.

Рияд е увеличил производството и експорта на черно злато през последните седмици в подготовка за ударите на Вашингтон срещу Иран, твърдят запознати с въпроса източници. Доставките на петрол, газ и други продукти от Близкия изток през Ормузкия проток са спрени от 28 февруари, след като корабособствениците са получили предупреждение от Техеран, че районът е затворен за корабоплаване.

На 27 февруари фючърсните контракти на петрола сорт „Брент“ за доставка през май поскъпнаха и приключиха седмичната си борсова търговия с котировка 72.87 щ. долара за барел – дневен ръст от 2.87% или 2.03 долара за барел. Това е най-високата им стойност от юли 2025-а насам, поради опасения от по-широк конфликт в Близкия изток и прекъсвания на доставките през Ормузкия проток – най-важният петролен маршрут в света, през който минава над 20% от световния транзит на черно злато. Фючърсите на американския лек суров петрол West Texas Intermediate за доставка през април се повишиха с 2.78% (1.81 долара за барел) – до 67.02 долара за барел.

Лидерите от Близкия изток предупредиха Вашингтон, че война срещу Иран може да тласне цените на петрола над 100 долара за барел, посочва опитният анализатор на ОПЕК Хелима Крофт в RBC. Банкери на „Барклис“ също заявиха, че цените могат да се повишат до 100 долара за барел.

Крофт обърна внимание, че пазарното въздействие на всяко голямо увеличение на производството на ОПЕК ще бъде ограничено поради липса на производствен капацитет извън Саудитска Арабия.

Осемте членове на ОПЕК+, участвали в срещата на 1 март, качиха производствените квоти с около 2.9 милиона барела на ден от април до декември 2025 г., което е приблизително 3% от световното търсене, преди да спрат увеличенията за януари, февруари и март 2026 г. поради сезонна по-слабото потребление на горивото през този сезон.

Официалните представители на тези осем държави ще провеждат месечни срещи, за да преразглеждат пазарните условия, съответствието и компенсациите. Те ще заседават отново на 5 април