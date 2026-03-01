Застрахователи анулират полици и качват с 50% цените за корабите в Залива и Ормузкия проток

Застрахователи на военни рискове са информирали на 28 февруари собствениците на кораби, че ще анулират полиците и ще повишат цените на покритието за плавателни съдове, пътуващи през Персийския залив и Ормузкия проток, след като Съединените щати и Израел нападнаха Иран. Брокери са коментирали за „Файненшъл таймс“, че застрахователните полици за военни рискове ще поскъпнат с до 50% през следващите дни. Необичайният ход за подаване на тези известия преди възобновяването на търговията в понеделник подчертава темпото на ескалация, след като Техеран предприе ответни удари срещу американски бази в Близкия изток.

Цените на застраховките за кораби, пътуващи през Персийския залив, са били около 0.25% от стойността за възстановяване на щетите на плавателен съд. Сега те могат да скочат с още 0.125% – до 0.375%, заявил за британската медия Дилън Мортимър – ръководител на отдела за полиците Marine Hull UK War в брокерската компания Marsh. (Бел. ред. – тези застраховки покриват физически щети на кораби, машини и оборудване, причинени от свързани с война, политически или злонамерени заплахи, които обикновено са изключени от стандартните полици „всички рискове“ за застраховка „Морски корпус и машини“ (H&M).

За плавателен съд от 100 милиона долара това би означавало увеличение от 250 000 на 375 000 долара на пътуване. Разходите за застраховки за кораби, акостиращи в израелски пристанища, които са били около 0.1% от цената на плавателен съд преди последните удари, също могат да скочат с до 50%, допълва Мортимър, тъй като застрахователните компании се подготвят за ответни действия от страна на Иран.

Според Мортимър, най-голямата тревога на застрахователите е била дали Техеран ще затвори Ормузкия проток. Както и вероятността ирански представители да се опитат да се качат на борда и да завземат кораби, добавя той. „Ако Тел Авив и Вашингтон продължат да атакуват Иран… е по-вероятно ислямската република да започне да се опитва да упражнява контрол чрез манипулиране на корабоплаването в региона“, посочва Мортивър.

Застрахователите на рискове от война за товари, които покриват стоки, превозвани с танкери, като зърно и петрол, също са заявили готовност да анулират полиците си на 2 март, съобщил друг брокер. След канцелирането им се очаква предоговаряне на покритието на по-високи цени, допълват посредниците, вместо отказ на полици за кораби, плаващи в региона.

Някои корабособственици вече се отказаха да плават през Ормузкия проток, през който преминава около една пета от световния обмен на суров петрол. На 28 февруари поне три плавателни съда са се отклонили от прорива вместо да преминат през него, след оценка на риска от нападение в тесния воден път.

Консултантската фирма EOS Risk пък заяви, че някои кораби са получили предупреждение по радиото от Иранския революционен гвардейски корпус, че проливът вече е затворен за корабоплаване.